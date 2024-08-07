В Иркутске художники расписывают фасады жилых домов

В Иркутске художники расписывают фасады домов по улице Байкальской. Муралы появились уже на нескольких домах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, реализация происходит по проекту «Область достижений».
— Проект заслуживает внимания. Улицу Байкальскую выбрали не случайно, здесь установлена стела «Иркутск — город трудовой доблести», посвященная подвигу наших земляков в тылу. Обязательна процедура согласования с жителями домов. Подобное сотрудничество власти, бизнеса, творческого сообщества и граждан, безусловно, добавляет красок городской среде областного центра, — прокомментировал главный архитектор Иркутска Антон Жуков.
Сейчас специалисты расписывают фасад на Байкальской 198. В очереди Байкальская 196, здесь появится мурал с фурой и водителем. Также изображения украсят дом № 190.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе на мосту через реку Белая планируют открыть движение по двум полосам с 15 сентября. Работы не влияющие на движение продлятся до 2026 года.
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