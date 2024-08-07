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«Мертвые души» по-узбекски: саженцы не посадили, но отчитались

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках программы по озеленению «Яшил макон» (Зеленое пространство) в 2024 году в ходе контрольных мероприятий по реализации было выявлено, что в 541 случае в отчёты было включено более миллиона несуществующих саженцев. Половина из них была высажена без системы орошения, а более 19 тысяч погибли, передает корреспондент Podrobno.uz, ссылаясь на сообщения Генпрокуратуры.

О результатах проверки выполненных работ в рамках общенационального проекта «Яшил макон» рассказал на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Генпрокуратуры Хает Шамсуддинов.

Национальный проект «Яшил макон», который начал действовать в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева в ноябре 2021 года, направлен на охрану природы и создание экологически чистых зон. Он предполагает создание новых парков и зелёных аллей, а также ежегодную высадку десятков миллионов деревьев.

В этом году с 25 октября по 1 декабря планируется высадить 85 миллионов саженцев. Президент Мирзиёев постоянно подчеркивает, что важно не только правильно выбирать места для посадки и обеспечить полив, но и избегать фальсификаций с количеством саженцев.