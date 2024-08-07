«Мертвые души» по-узбекски: саженцы не посадили, но отчитались

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках программы по озеленению «Яшил макон» (Зеленое пространство) в 2024 году в ходе контрольных мероприятий по реализации было выявлено, что в 541 случае в отчёты было включено более миллиона несуществующих саженцев. Половина из них была высажена без системы орошения, а более 19 тысяч погибли, передает корреспондент Podrobno.uz, ссылаясь на сообщения Генпрокуратуры.