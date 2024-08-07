«Мертвые души» по-узбекски: саженцы не посадили, но отчитались

О результатах проверки выполненных работ в рамках общенационального проекта «Яшил макон» рассказал на брифинге в АОКА руководитель информационной службы Генпрокуратуры Хает Шамсуддинов.
Национальный проект «Яшил макон», который начал действовать в Узбекистане по инициативе президента Шавката Мирзиёева в ноябре 2021 года, направлен на охрану природы и создание экологически чистых зон. Он предполагает создание новых парков и зелёных аллей, а также ежегодную высадку десятков миллионов деревьев.
В этом году с 25 октября по 1 декабря планируется высадить 85 миллионов саженцев. Президент Мирзиёев постоянно подчеркивает, что важно не только правильно выбирать места для посадки и обеспечить полив, но и избегать фальсификаций с количеством саженцев.