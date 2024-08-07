Можно ли работать, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, рассказали в Минтруда

В ведомстве отметили, что в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком член семьи, осуществляющий такой уход, может выйти на работу в любое время до достижения ребенком 3 лет. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет будет зависеть от режима работы. Если родитель, получающий пособие, устроен не более чем на 0,5 ставки, то пособие он будет получать в полном размере. Если на полную ставку — в размере 50% от пособия. «Если лицо, которое находится в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, пособие сохраняется в полном объеме», — добавили в Минтруда.



Выход на работу, осуществление иной деятельности не влияют на размер и право получения другого вида пособия — семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. Однако получатель пособия по уходу за ребенком до 3 лет самостоятельно должен информировать по месту назначения пособия об обстоятельствах, которые могут влиять на размер пособия. «Если такие данные будут скрыты, излишне выплаченная сумма будет подлежать взысканию», — отметили в пресс-службе.