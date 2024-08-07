Актриса и певица Лайза Миннелли выпустит мемуары

«Все это было сделано людьми, которые не знали мою семью и не знают меня по-настоящему… Однажды за ужином я решила, что это моя собственная история. Я поделюсь ею с вами за всю ту любовь, которую вы мне дали», — заявила исполнительница в разговоре с People.