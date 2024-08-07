Бывший ведущий «Форт Боярда» скончался на 85-м году жизни

Лаффон вел порядка 20 телешоу, однако больше всего запомнился публике в роли ведущего передачи «Форт Боярд». Также, будучи комиком, он снялся в нескольких пьесах и фильмах 1960-х годов, в том числе в «Жандарм из Сен-Тропе» в 1964 году.