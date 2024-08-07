Бывший ведущий «Форт Боярда» скончался на 85-м году жизни

Бывший ведущий передачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет. Об этом 7 августа сообщило издание «Fance Bleu».
Лаффон скончался от сердечного приступа в своем доме в Оппеде. Его жена вызвала скорую, однако врачи не сумели спасти известного телеведущего.
21 августа Лаффону могло бы исполниться 85 лет. Он был отцом актрисы Аксель Лаффон и издателя Робера Лаффона.
«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — прокомментировал смерть президент Франции Эммануэль Макрон.
Лаффон вел порядка 20 телешоу, однако больше всего запомнился публике в роли ведущего передачи «Форт Боярд». Также, будучи комиком, он снялся в нескольких пьесах и фильмах 1960-х годов, в том числе в «Жандарм из Сен-Тропе» в 1964 году.