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Бывший ведущий «Форт Боярда» скончался на 85-м году жизни

Источник: Известия

Бывший ведущий передачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет. Об этом 7 августа сообщило издание «Fance Bleu».

Лаффон скончался от сердечного приступа в своем доме в Оппеде. Его жена вызвала скорую, однако врачи не сумели спасти известного телеведущего.

21 августа Лаффону могло бы исполниться 85 лет. Он был отцом актрисы Аксель Лаффон и издателя Робера Лаффона.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», — прокомментировал смерть президент Франции Эммануэль Макрон.

Лаффон вел порядка 20 телешоу, однако больше всего запомнился публике в роли ведущего передачи «Форт Боярд». Также, будучи комиком, он снялся в нескольких пьесах и фильмах 1960-х годов, в том числе в «Жандарм из Сен-Тропе» в 1964 году.