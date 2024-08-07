В Глазковской библиотеке Иркутска завершился ремонт

В Иркутске завершился ремонт Глазковской библиотеки № 9, которая находится в Спортивном переулке. С результатом выполненных работ ознакомился мэр города Руслан Болотов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, в учреждении культуры обновили напольное покрытие, двери, входные группы и покрасили стены. Последний раз помещения ремонтировали в 2007 году.
— Условия для работников библиотек и читателей должны быть достойными, поэтому регулярно проводим текущие ремонты. Ежегодно осуществляем и модернизацию учреждений. В прошлом году в библиотеке № 9 была улучшена материально-техническая база: приобрели компьютеры, проектор и большой потолочный экран для демонстрации изображений и видео, — отметил мэр Руслан Болотов.
В 2024 году в Иркутске обновят пять библиотек. На их ремонт деньги выделили из городской казны. Уже была выполнена модернизация учреждения в микрорайоне Солнечном и в библиотеке имени Г. К. Сапронова, в последней обновили террасу.
В планах страт работ в библиотеке № 21 имени Семена Устинова. На объекте покрасят стены, заменят линолеум и оконные проемы. А также приобретут необходимую технику. Уже осенью начнется ремонт в учреждении на бульваре Рябикова 36.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске дома по улице Байкальской украшают художественной росписью. На некоторых фасадах уже красуются новые муралы.