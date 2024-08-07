В Узбекистане введут электронные браслеты для домашних арестантов

Пробация — это комплекс мер, направленных на обеспечение исполнения наказаний в виде лишения определенного права, обязательных общественных и исправительных работ, ограничения свободы, оказание социально-правового и воспитательного воздействия на осужденных, а также предупреждение и пресечение правонарушений, выявление, устранение причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.
Основанием постановки лица на пробационный учет будет являться приговор, определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт амнистии или помилования. Постановка на учет будет осуществляться сотрудником районного (городского) подразделения пробации по месту жительства путем внесения сведений в информационную систему.
Электронное средство слежения (электронный браслет) будет применяться в отношении лица, находящегося под пробационным надзором, официально предупрежденного о неисполнении им требований порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы или привлеченного к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка в период отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Поведение лиц, находящихся под пробационным надзором, будет оцениваться каждые три месяца, а результаты оценки будут отражаться в их социально-психологических портретах.