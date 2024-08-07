В Узбекистане введут электронные браслеты для домашних арестантов

Электронное средство слежения (электронный браслет) будет применяться в отношении лица, находящегося под пробационным надзором, официально предупрежденного о неисполнении им требований порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы или привлеченного к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка в период отбывания наказания в виде ограничения свободы.