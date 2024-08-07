Последние новости к вечеру 7 августа 2024 года

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за слова в интервью с Юрием Дудем (признан в РФ иноагентом). Он заявил, что не хотел оскорблять ее и полностью полагается на правосудие. Мизулина подала иск о защите чести с требованием компенсации в 10 млн рублей.