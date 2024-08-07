Последние новости к вечеру 7 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 августа 2024 года.
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Владимир Путин сообщил о масштабной провокации Киева с попыткой вторжения в Курскую область. Президент заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. Работа по оказанию помощи жителям поручена первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено
Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области. Генштаб доложил, что украинские силы численностью 1 тыс. человек остановлены, их потери оценены в 315 человек. Наступление пресечено авиацией, артиллерией и пограничниками.
На российской границе задержали книгу о Зеленском
Сотрудники ФТС Шереметьево изъяли книгу о Зеленском, заказанную из Польши. Книга признана запрещенной для перемещения через границу ЕАЭС. Владельцу, коллекционеру, грозит штраф на сумму до 2,5 тыс. рублей.
Раскрыта схема индексации пенсий работающим пенсионерам
С 1 февраля 2025 года Соцфонд будет дважды в год индексировать пенсии работающим пенсионерам. Февральская индексация охватит всю пенсию, апрельская — только страховую часть. Закон о возобновлении индексации подписан президентом 8 июля.
Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной
Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за слова в интервью с Юрием Дудем (признан в РФ иноагентом). Он заявил, что не хотел оскорблять ее и полностью полагается на правосудие. Мизулина подала иск о защите чести с требованием компенсации в 10 млн рублей.