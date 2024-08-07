Эд Ширан написал песню Under The Tree для нового рождественского мультфильма

«С тех пор как у меня появились дети, я обнаружил, что очень не хватает отличных детских рождественских анимационных фильмов, поэтому я подумал, что это было бы потрясающей вещью… Сцена, для которой мы написали эту песню, такая душераздирающая, но такая знакомая для многих людей, которые проводят Рождество без любимых», — поделился Эд.