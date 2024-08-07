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Эд Ширан написал песню Under The Tree для нового рождественского мультфильма

Певец Эд Ширан создал трек Under The Tree для анимационного рождественского фильма That Christmas. Премьера картины ожидается 6 декабря.

Певец Эд Ширан создал трек Under The Tree для анимационного рождественского фильма That Christmas. Премьера картины ожидается 6 декабря.

Лента основана на серии детских книг Ричарда Кертиса — автора рождественской классики «Реальная любовь» (2003), друга Ширана и продюсера That Christmas. В картине Yesterday (2019), которую он продюсировал, музыкант сыграл самого себя. Режиссером мультфильма стал Саймон Отто, работавший над трилогией «Как приручить дракона» (2010−2019).

«С тех пор как у меня появились дети, я обнаружил, что очень не хватает отличных детских рождественских анимационных фильмов, поэтому я подумал, что это было бы потрясающей вещью… Сцена, для которой мы написали эту песню, такая душераздирающая, но такая знакомая для многих людей, которые проводят Рождество без любимых», — поделился Эд.

Соавтором Under The Tree выступил брат артиста, Мэттью. Отто назвал песню «сердцем фильма», «чистым и прекрасным» произведением.

Недавно исполнитель получил премию «Эмми» за композицию A Beautiful Game к сериалу «Тед Лассо» (2020−2023).