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День в истории 9 августа: что произошло в эту дату

Знаменательные события, которые произошли 9 августа за всю историю России и мира. Рассказываем про важные исторические моменты, праздники, памятные даты и малоизвестные факты, которые произошли в этот день.

Начало строительства Пизанской башни, Гангутское сражение: день воинской славы России, атомная бомбардировка Нагасаки, всемирный день книголюбов и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Всемирный день книголюбов

9 августа в истории — день, который чтит и отмечает любовь к книгам и чтению. В этот день мир празднует Всемирный день книголюбов (Book Lovers Day). Изначально зародившийся в Соединенных Штатах как Национальный день книголюбов, этот праздник быстро завоевал сердца любителей литературы по всему земному шару. Это день признания культурной и образовательной ценности книг, погружения в чтение и книжных встреч.

Всемирный день книголюбов символизирует объединение людей, чтящих традиции различных народов, чтение и обогащение через литературу.

Гангутское сражение: день воинской славы России

В этот день в 1714 году у мыса Гангут (Финляндия) русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки имеет».

Эта победа стала крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции.

Пизанская башня в 1890-х годах
Пизанская башня в 1890-х годах

Начало строительства Пизанской башни

9 августа 1173 года на Кафедральной площади итальянского города Пиза был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария Ассунта, которая стала известна, как Пизанская башня.

После строительства первого этажа высотой 11 метров архитекторы заметили, что колокольня начала отклоняться, и прекратили строительство. Много раз за несколько столетий различные специалисты брались достраивать «падающую» башню. Сейчас высота Пизанской башни составляет 56,7 метров, средний диаметр основания — около 15,5 метра, а весит она более 14 тысяч тонн.

При этом отклонение верхушки от вертикали составляет 4,8 метра, и оно продолжает увеличиваться.

Пизанская башня занесена в Книгу рекордов Гиннеса, ей также присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Массовое бракосочетание в Астрахани

В этот день в 1705 году в Астрахани одновременно сыграли сотню свадеб. Это было сделано под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о том, что выдавать местных девушек замуж можно только за немцев, которых для этого якобы пришлют из Казани. Массовое бракосочетание закончилось резней иноземцев и быстро переросло во всенародное выступление, вошедшее в историю как Астраханское восстание 1705−1706 годов.

В США запатентовали первую электрическую стиральную машину

9 августа 1910 года американским инженером Херли Альвой Дж. Фишером была запатентована первая в мире стиральная машина с электрическим приводом, которая получила название Thor.

Новые стиральные машины стали массово продаваться на рынке США, что привело к исчезновению профессии прачки.

В 1949 году Thor превратился в первую полностью автоматическую стиральную машину. Позже под этой маркой стали выпускаться сушильные и посудомоечные машины.

Источник: Без источника

Атомная бомбардировка Нагасаки

9 августа 1945 года, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили вторую атомную бомбу под названием «Толстяк» (эквивалентом в 21 килотонну тротила) на японский город Нагасаки. В результате этого погибло около 80 тысяч человек. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия.

Маньчжурская операция

В этот же самый день вооруженные силы СССР и войска народно-революционной армии Монголии начали наступление на японскую армию в Китае. Маньчжурская стратегическая наступательная операция была проведена с целью разгрома Квантунской армии, ликвидации крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте и освобождения северо-восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова и Кореи. Уже 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен.

Закрытие XXV Летних Олимпийских игр

В этот день в 1992 году, в Барселоне прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады — первой после распада СССР. На этих играх спортсмены 12 республик бывшего СССР выступали в составе Объединенной команды, под Олимпийским флагом и с Олимпийским гимном. Именно Объединенная команда и заняла первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.

Инаугурация Бориса Ельцина и гимн со Спасской башни

9 августа 1996 года в Москве состоялась церемония инаугурации Бориса Ельцина на второй президентский срок. Из-за состояния здоровья Ельцина и ради экономии средств церемонию сократили до 17 минут. Примечательно, что во время инаугурации со Спасской башни впервые зазвучала мелодия Гимна России — в то время «Патриотическая песня» М. И. Глинки. До этого куранты «молчали» 58 лет, отбивая лишь четверти и целые часы. Вернуть часам «музыкальность» решили лишь в 1995 году, а впервые опробовали их только на церемонии инаугурации Бориса Ельцина.