День в истории 9 августа: что произошло в эту дату

Начало строительства Пизанской башни, Гангутское сражение: день воинской славы России, атомная бомбардировка Нагасаки, всемирный день книголюбов и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Всемирный день книголюбов
9 августа в истории — день, который чтит и отмечает любовь к книгам и чтению. В этот день мир празднует Всемирный день книголюбов (Book Lovers Day). Изначально зародившийся в Соединенных Штатах как Национальный день книголюбов, этот праздник быстро завоевал сердца любителей литературы по всему земному шару. Это день признания культурной и образовательной ценности книг, погружения в чтение и книжных встреч.
Гангутское сражение: день воинской славы России
В этот день в 1714 году у мыса Гангут (Финляндия) русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки имеет».
Эта победа стала крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции.
Начало строительства Пизанской башни
9 августа 1173 года на Кафедральной площади итальянского города Пиза был заложен первый камень колокольни собора
После строительства первого этажа высотой 11 метров архитекторы заметили, что колокольня начала отклоняться, и прекратили строительство. Много раз за несколько столетий различные специалисты брались достраивать «падающую» башню. Сейчас высота Пизанской башни составляет 56,7 метров, средний диаметр основания — около 15,5 метра, а весит она более 14 тысяч тонн.
Пизанская башня занесена в Книгу рекордов Гиннеса, ей также присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Массовое бракосочетание в Астрахани
В этот день в 1705 году в Астрахани одновременно сыграли сотню свадеб. Это было сделано под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о том, что выдавать местных девушек замуж можно только за немцев, которых для этого якобы пришлют из Казани. Массовое бракосочетание закончилось резней иноземцев и быстро переросло во всенародное выступление, вошедшее в историю как Астраханское восстание 1705−1706 годов.
В США запатентовали первую электрическую стиральную машину
9 августа 1910 года американским инженером Херли Альвой Дж. Фишером была запатентована первая в мире стиральная машина с электрическим приводом, которая получила название Thor.
В 1949 году Thor превратился в первую полностью автоматическую стиральную машину. Позже под этой маркой стали выпускаться сушильные и посудомоечные машины.
Атомная бомбардировка Нагасаки
9 августа 1945 года, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили вторую атомную бомбу под названием «Толстяк» (эквивалентом в 21 килотонну тротила) на японский город Нагасаки. В результате этого погибло около 80 тысяч человек. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции.
Маньчжурская операция
В этот же самый день вооруженные силы СССР и войска
Закрытие XXV Летних Олимпийских игр
В этот день в 1992 году, в Барселоне прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады — первой после распада СССР. На этих играх спортсмены 12 республик бывшего СССР выступали в составе Объединенной команды, под Олимпийским флагом и с Олимпийским гимном. Именно Объединенная команда и заняла первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.
Инаугурация Бориса Ельцина и гимн со Спасской башни
9 августа 1996 года в Москве состоялась церемония инаугурации Бориса Ельцина на второй президентский срок.