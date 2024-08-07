День в истории 9 августа: что произошло в эту дату

В этот день в 1705 году в Астрахани одновременно сыграли сотню свадеб. Это было сделано под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о том, что выдавать местных девушек замуж можно только за немцев, которых для этого якобы пришлют из Казани. Массовое бракосочетание закончилось резней иноземцев и быстро переросло во всенародное выступление, вошедшее в историю как Астраханское восстание 1705−1706 годов.