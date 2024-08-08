В Спасо-Преображенском соборе Перми нашли исторические росписи

«В настоящее время в центральном приделе демонтированы межзаловые перегородки, которые были установлены в 20-е годы прошлого века, местами снят верхний слой краски, в ходе чего были обнаружены фрагменты исторической росписи» — уточняют детали о ходе рабочего выезда представители церкви.