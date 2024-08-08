В Спасо-Преображенском соборе Перми нашли исторические росписи

7 августа пермский митрополит посетил Спасо-Преображенский собор города Перми. В ходе рабочего визита были найдены фрагменты исторической росписи. Об этом сообщает пресс-служба пермской митрополии РПЦ.
«В настоящее время в центральном приделе демонтированы межзаловые перегородки, которые были установлены в 20-е годы прошлого века, местами снят верхний слой краски, в ходе чего были обнаружены фрагменты исторической росписи» — уточняют детали о ходе рабочего выезда представители церкви.
Напомним, сейчас на объекте идут демонтажные работы, его восстанавливают и подготавливают к историческому виду интерьера соборного храма.