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В Спасо-Преображенском соборе Перми нашли исторические росписи

Фрагменты старинных иллюстраций были найдены в процессе демонтажа объекта.

Источник: Пермская митрополия

7 августа пермский митрополит посетил Спасо-Преображенский собор города Перми. В ходе рабочего визита были найдены фрагменты исторической росписи. Об этом сообщает пресс-служба пермской митрополии РПЦ.

«В настоящее время в центральном приделе демонтированы межзаловые перегородки, которые были установлены в 20-е годы прошлого века, местами снят верхний слой краски, в ходе чего были обнаружены фрагменты исторической росписи» — уточняют детали о ходе рабочего выезда представители церкви.

Напомним, сейчас на объекте идут демонтажные работы, его восстанавливают и подготавливают к историческому виду интерьера соборного храма.

история