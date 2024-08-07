Лечебная диета «Стол № 1» при гастрите и язве желудка: основные ограничения и меню на неделю

* Вся еда готовится на пару, варится или запекается (но так, чтобы не образовывалось грубой корочки). Исключаются жареные и копченые продукты.

* Должны быть ограничены термические, химические и механические раздражителей на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Еда подается в теплом виде, нужно избегать слишком горячих или холодных блюд. Стоит отдавать предпочтение жидкой, протертой или измельченной пище (кроме рыбы и мяса, их можно подавать куском).

* Исключаются продукты, усиливающие желудочную секрецию, долго переваривающих и содержащих много клетчатки.

* Режима питания — 5−6 раз в день небольшими порциями, без длительных перерывов между приемами пищи.

* При необходимости меню может быть скорректировано в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и рекомендаций врача.