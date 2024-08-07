Герасимов: в атаке на Курскую область принимают участие около тысячи военных ВСУ

Путин обсудил ситуацию с нападением ВСУ на Курскую область с правительством и силовиками. Президент призвал регионы помочь курянам, власти выделят 1,8 млрд руб. на переселение из региона. Тем временем одни жители жалуются на проблемы с эвакуацией, другие прячутся от непрерывных обстрелов в храмах. В Курске горожане выстроились в очередь, чтобы сдать кровь пострадавшим, несмотря на ракетные тревоги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».