В Пермском крае 6-летний ребенок ушел гулять и не вернулся

В Пермском крае ушел на прогулку и не вернулся шестилетний мальчик. Спустя некоторое время его нашли в квартире у друга. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
«В ночь на 7 августа в межмуниципальный отдел МВД России “Кудымкарский” обратилась мать 6-летнего мальчика, которая сообщила о его пропаже. Женщина пояснила, что накануне вечером ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой. Родители пытались найти сына, но самостоятельные поиски не увенчались успехом» — рассказали в ведомстве.
Полиция Кудымкарского района незамедлительно отправилась на поиски пропавшего ребенка. В процессе оперативных действий, выяснилось, что он мог уйти к другу в гости. Полицейские отправились к предполагаемому месту и обнаружили там пропавшего прикамца. После прогулки мальчик ушел ночевать к своему другу, не предупредив родителей.
Против малыша никаких противоправных действий не совершалось. Сейчас он находится в безопасности под присмотром родителей.