В Пермском крае 6-летний ребенок ушел гулять и не вернулся

Полиция Кудымкарского района незамедлительно отправилась на поиски пропавшего ребенка. В процессе оперативных действий, выяснилось, что он мог уйти к другу в гости. Полицейские отправились к предполагаемому месту и обнаружили там пропавшего прикамца. После прогулки мальчик ушел ночевать к своему другу, не предупредив родителей.