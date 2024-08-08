«Молот» подписал голкипера

Игрок является уроженцем Гомеля, где начал заниматься хоккеем, после чего переехал в Санкт-Петербург.
Привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России. В 2017 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров до 18 лет. На взрослом уровне на счету 25-летнего голкипера 11 матчей в рамках КХЛ в составе челябинского «Трактора», а также 33 матча во Всероссийской хоккейной лиге. В рамках ВХЛ Кирилл защищал цвета питерского «Динамо», «Челмета», ХК «Рязань-ВДВ» и «Норильска».
Напомним, что накануне сезона голкипер «Молота» Егор Гуськов в бытовой ситуации получил множественные ожоги тела и не сможет помочь команде в чемпионате ВХЛ.