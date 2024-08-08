Почты молчанием

В протоколе, имеющемся в распоряжении «Ъ-Прикамье», причиной указано «нарушение условий инвестиционного соглашения» со стороны автора инициативы — АО «Национальные логистические технологии» (совместное предприятие АО «Почта России» и банка «ВТБ»).
В краевом минэкономразвития подтвердили «Ъ-Прикамье» исключение проекта из перечня приоритетных инвестиционных. Принятое решение ведомство обосновало отсутствием реализации строительства центра. Других подробностей минэк не раскрыл.
В УФПС Пермского края пояснили «Ъ-Прикамье», что здание логистического центра на ул. Промышленной, 107, «было введено в эксплуатацию в 2019 году и с тех пор сдается в аренду». По данным организации, необходимости переноса логистических операций «Почты России» в новое здание нет: «Существующий магистральный сортировочный центр позволяет обеспечить обработку отправлений с полным соблюдением сроков доставки». Отсутствие реализации проекта второй очереди логистического центра в филиале комментировать не стали.
В АО «Почта России» на момент публикации материала на запрос не ответили.
По данным «Ъ-Прикамье», здание в настоящий момент арендует ООО «ДНС Ритейл». Согласно сервису 2ГИС, там находятся еще три организации, включая пункт выдачи заказов «Сталь-инвест».
Проект строительства в Перми логистического почтового центра был анонсирован еще в 2019 году, тогда же ему был присвоен статус приоритетного инвестиционного. Инициатором является АО «Национальные логистические технологии», совместное предприятие АО «Почта России» и банка «ВТБ». Предполагалось, что комплекс разместится в центре «Навигатор», который под эти нужды выкупило АО «Почта России». Общая площадь купленных помещений по адресу: ул. Промышленная, 107, составляет 16 тыс. кв. м, земельного участка — 5 га. Кроме этого, рядом со зданием «Навигатора» планировалось возведение второй очереди для увеличения операционных мощностей. Ввести новый центр в эксплуатацию собирались в 2020 году. Логистические возможности комплекса должны были составить 200 тыс. отправлений в сутки. Размер инвестиций в проект был оценен почти в 1,5 млрд руб.
По словам гендиректора компании «Мегасервис» Тараса Рыжука (управляет складским центром Pluspark в Краснокамске), возможный отказ от строительства второго логистического центра связан с «изменениями во внутренних процессах почты». «Вероятно, те нужды, которыми руководствовалось ведомство на момент проектирования комплекса, перестали быть актуальными», — отметил эксперт. Вместе тем господин Рыжук полагает, что предлагать аренду основного здания центра — «логичное экономическое решение».
Экс-министр промышленности Пермского края Дмитрий Теплов считает, что потребность в инвестпроекте НЛТ была довольно серьезной, особенно в 2019 году, когда активно развивались способы доставки грузов не только из других регионов страны, но и из зарубежья. «Сейчас интернет-платформы активно строят свои складские помещения, поскольку для них такой вариант более выгоден и безопасен. Возможно, структура “Почты” не смогла предложить необходимые мощности по обработке грузов в новом центре, поэтому отклика среди маркетплейсов он не получил», — говорит господин Теплов. Напомним, сейчас под Пермью строится логистический центр для Ozon, аналогичные планы есть у Wildberries.