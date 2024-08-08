Почты молчанием

Проект строительства в Перми логистического почтового центра был анонсирован еще в 2019 году, тогда же ему был присвоен статус приоритетного инвестиционного. Инициатором является АО «Национальные логистические технологии», совместное предприятие АО «Почта России» и банка «ВТБ». Предполагалось, что комплекс разместится в центре «Навигатор», который под эти нужды выкупило АО «Почта России». Общая площадь купленных помещений по адресу: ул. Промышленная, 107, составляет 16 тыс. кв. м, земельного участка — 5 га. Кроме этого, рядом со зданием «Навигатора» планировалось возведение второй очереди для увеличения операционных мощностей. Ввести новый центр в эксплуатацию собирались в 2020 году. Логистические возможности комплекса должны были составить 200 тыс. отправлений в сутки. Размер инвестиций в проект был оценен почти в 1,5 млрд руб.