Обвиняемый в убийстве супруги кандидат в депутаты Никольский умер в больнице

Убийство, в котором обвиняли Никольского, произошло в конце апреля. С тех пор мужчина оставался под стражей в тверской областной больнице. Дело в том, что после преступления он подрался с братом погибшей, и тот несколько раз ударил Никольского домкратом по голове. В больницу подозреваемого отвезли уже в бессознательном состоянии и положили в реанимацию. Позже он пришел в себя.