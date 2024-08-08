Завтра в Выборге откроют «Окно в Европу»

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 9 по 15 августа. Его участники не нуждаются в особом представлении — здесь и Карен Шахназаров, и Владимир Бортко, и Сергей Снежкин, и Дмитрий Светозаров, и Владимир Грамматиков, и Константин Лопушанский, и Алексей Герман-мл. С постера смотрит Инна Чурикова в образе Жанна Д’Арк из картины Глеба Панфилова «Начало», по-настоящему открывшей великую актрису для широкого зрителя.
Кадр, конечно же, с подтекстом: фестиваль в Выборге всегда позиционировал себя как «прогноз на завтра». Но вот как раз на новые имена нынешний год выдался неурожайным, разве что в анимационном конкурсе представлены курсовые и даже учебные работы. Программный директор Андрей Апостолов назвал тенденцией нынешней программы ее многообразие: «Если и выявлять тенденцию, то она неочевидная — благодаря географии, гендерному балансу наше кино становится разнообразным».
Откроется фестиваль внеконкурсным фильмом «Подростки: Первая любовь» Святослава Подгаевского — это мелодрама-мьюзикл о взрослении на вечный сюжет «Ромео и Джульетты» о запретной любви.
Из 11 конкурсных работ две явно перекликаются с «Подростками» — «Ласточка» дебютантки Малики Мухамеджан (о любви девушки из степи к иностранцу) и «Филателия» Натальи Назаровой (о любви на фоне суровых пейзажей русского Севера). Яна из «Филателии» ждет отца, однажды ушедшего в море и не вернувшегося, а герой мокьюментари Федора Кудрявцева «Ровесник» — исследует тайну из молодости своего отца. И этот проект перекликается с «Подростками», оба возвращают нас к 1990-м. Как и картина Антона Нефедова «За нашим домом сад» — действие которой разворачивается во дворе пятиэтажки в Грозном в 1994 году…
Фильм дебютанта Кирилла Султанова «Наступит лето» с молодой звездой Марком Эйдельштейном — современная вариация на тему «принц и нищий». Герой еще одного дебюта, «Правила Филиппа» Романа Косова — парень с синдромом Дауна, который мечтает не о «мажорной» жизни, а просто варить кофе, ведь кофе делает людей счастливее!
Удивительно, но в конкурсе словно все переплетается в один пэчворк. Героиня драмы «Поводок» Юлии Колесник оказывается невольной пленницей в доме, где живет отец с маленьким сыном. В «Затерянных» Романа Каримова четверо командировочных не могут выбраться из загадочного маленького городка, где оказались без денег и связи. А герои якутского хоррора Алексея Романова «Легенды вечных снегов» сталкиваются с мистикой в заброшенном доме, где остались переночевать. И, конечно же, без мистики не обходится триллер якутского режиссера Сергея Потапова «Моя девочка». Охотники, нимфетки, загадочные убийства, алтарь кровавой богини Илбис.
Кажется, выдохнуть можно будет на «Особенностях национальной больницы» — это история немца- волонтера в неврологическом отделении петербургской больницы. Хочется надеяться, что Станислав Светлов, взявшись за сценарий Александра Рогожкина, автора постсоветской классики «Особенности национальной охоты», сохранил присущую ему интонацию питерского стеба.
Режиссеры анимации часто сетуют, что их программы на фестивалях привлекают меньше внимания, чем документальное и тем более игровое кино. Им есть на что обижаться. В Выборге покажут 30 картин, которые в совокупности складываются в 3 часа (даже «Кроткая» Достоевского умещается в 5 минут), но по смыслам и разнообразию могут дать фору остальному кино в Выборге. У авторов практически неограничен полет фантазии — и не случайно Игорь Волошин («Повелитель ветра»), увидев в трагическом рассказе Чехова «Спать хочется» жуткий хоррор, выбрал именно анимацию. Одиночество и страхи испытывают многие герои конкурсных картин — люди, слоны, даже инопланетяне. Но, к счастью, есть надежда — пса из горной деревушки, убежавшего за любимой девушкой в мегаполис и потерявшего там себя, спасает отара овец («Ручей, бегущий в горы»), а в постапокалиптическом мире, населенном роботами, у стальной рыбы чудом рождается биологическая икринка («Сердце океана»). Больше того, в рыбе возникает настоящая жертвенная родительская любовь. Словом, анимационная программа достойна особого внимания.
С мультипликационным девятиминутным «Сердце океана» удивительным образом перекликается масштабная работа одного из самых значительных современных мастеров отечественной документалистики Сергея Дебижева. «Когда приходят сила веры, сила надежды, сила любви, все обретает смысл, мир открывается заново», — об этом фильм «Крест». Картина выйдет в широкий прокат 26 сентября, но жителям Выборга повезет первым услышать песнопения на древнем арамейском языке и поразмышлять о глубинных смыслах главного символа христианства. Пожалуй, фильм Дебижева стоило бы вывести за рамки конкурса — рядом с таким мощным высказыванием остальные проекты явно в неравном положении. Впрочем, выбор жюри во главе с Алексеем Федорченко может оказаться неожиданным.
Глубинная Россия, столкновение этники, архаики и современности — традиционно в оптике документалистов. Как живут якутский охотник, оленевод-хант, пастух из Дагестана («Народный герой»)? Как сохраняют удивительную гармонию шаманы, яки, дух предков на Монгут-Тайге, самой высокой вершине Восточной Сибири («Здесь выживут только сарлыки»)? Чем живут обитатели малоизвестного поселения в южной части России, где добывают железную руду («Курская магнитная аномалия»)? Но в конкурсе выборгского кинофестиваля есть и документальные проекты, герои которых как будто «выпадают» из парадигмы — например, пермский 22-летний воспитатель детсада («Свой среди детей») или молодые петербургские архитекторы, историю которых рассказал гватемальский режиссер Пабло Рохас («Бюро»). Или героиня картины «Маленький факт» — конструктор из кинохроники, рассказывающей о строительстве новой жизни в 1920—1930-е годы…
Выборгский фестиваль богат и на внеконкурсную программу, где есть и «семейное» кино, в том числе от председателя жюри игрового кино Владимира Котта «Обе две» и «Мужчина и женщина», и экранизации Булгакова, и премьера драмы «Кукольный дом» Ольги Беляевой по сценарию актрисы Ларисы Малеванной и презентация исторического сериала «Столыпин».
Может, время такое — но в программе отчаянно мало юмора. И снова тут на память приходит Инна Чурикова со свей героиней и сакраментальным: «Я поняла, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны»…