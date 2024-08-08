Завтра в Выборге откроют «Окно в Европу»

Режиссеры анимации часто сетуют, что их программы на фестивалях привлекают меньше внимания, чем документальное и тем более игровое кино. Им есть на что обижаться. В Выборге покажут 30 картин, которые в совокупности складываются в 3 часа (даже «Кроткая» Достоевского умещается в 5 минут), но по смыслам и разнообразию могут дать фору остальному кино в Выборге. У авторов практически неограничен полет фантазии — и не случайно Игорь Волошин («Повелитель ветра»), увидев в трагическом рассказе Чехова «Спать хочется» жуткий хоррор, выбрал именно анимацию. Одиночество и страхи испытывают многие герои конкурсных картин — люди, слоны, даже инопланетяне. Но, к счастью, есть надежда — пса из горной деревушки, убежавшего за любимой девушкой в мегаполис и потерявшего там себя, спасает отара овец («Ручей, бегущий в горы»), а в постапокалиптическом мире, населенном роботами, у стальной рыбы чудом рождается биологическая икринка («Сердце океана»). Больше того, в рыбе возникает настоящая жертвенная родительская любовь. Словом, анимационная программа достойна особого внимания.