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В четверг в Крым вернется жара

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму прекратятся дожди и на полуостров вернется жара. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +25° 6 м/с 89% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

«Область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…21, на побережье до +24, днем +28…33, в горах +21…26°. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с», — отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +30…32.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.

Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается до +23. днем переменная облачность и до 330 градусов тепла.