В четверг в Крым вернется жара

«Область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…21, на побережье до +24, днем +28…33, в горах +21…26°. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с», — отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +30…32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается до +23. днем переменная облачность и до 330 градусов тепла.