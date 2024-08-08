Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Ячейка общества» 18+
Режиссер: Алена Званцова. В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова.
Драма о том, как пережить семейный кризис и сохранить «ячейку общества». Молодая мать после пяти лет в декрете не находит себе места, когда дочь идет в детский сад. Пока муж работает, а дочь сидит под присмотром воспитателей, женщина пытается найти себя, пробует новые занятия и даже, кажется, влюбляется. Но невинный флирт может разрушить жизнь — дочка становится его свидетелем и немедленно докладывает отцу.
В прокате с 8 августа.
«Мой дикий друг» 6+
Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Елисей Чучилин, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова.
Фильм для семейного просмотра. То, что дети приносят домой с улицы щенков или котят, — история, знакомая многим взрослым. Каково же было удивление родителей семиклассника Саши, который решил приютить хоть и маленького, но дикого зверя — лисенка. Рыжего он спас в лесу от браконьеров, но в итоге сам стал их мишенью.
В прокате с 8 августа.
«2+2» 16+
Режиссер: Игор Биддау. В ролях: Эмануэла Маскерини, Мария Челесте Селлитто, Раффаэлла Афельтра, Андреа Вангелисти.
Итальянская романтическая комедия о дружбе, которая перерастает в любовь. Четверо приятелей решают провести уикенд в горах. Но двое из них и не подозревают, что поход вся компания затеяла, чтобы свести их друг с другом.
В прокате с 8 августа.
«Академия Амбрелла» 18+
Режиссер: Джереми Уэбб. В ролях: Элиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Арья.
Четвертый и заключительный сезон сериала о необычной семье Харгривз, каждый член которой имеет суперсилу. На протяжении трех сезонов ее члены пытались предотвратить концы света в настоящем, прошлом и даже в альтернативной реальности. Теперь их ждет новый вызов — научиться жить без суперспособностей.
Премьера 8 августа на Netflix.
«Пиковая дама» 12+
Режиссер: Игорь Яцко. В ролях: Валентина Талызина, Станислав Бондаренко, Ксения Комарова, Дарья Балабанова, Дмитрий Журавлев, Виктор Гордеев, Александр Бобровский, Андрей Анкудинов и др.
Постановку по повести Александра Пушкина поставил режиссер Игорь Яцко. В спектакле соединяются размышления о природе человеческой натуры с темами непредсказуемости судьбы и неотвратимости рока, определяющего жизнь человека. Образ графини, которая является смысловым и художественным стержнем спектакля, воплотила Валентина Талызина.
10 августа, 19:00, Театр Моссовета.
«Шедевры мирового JAZZа» 6+
Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова представит программу, посвященную представителям оркестрового джаза разных эпох и направлений — от свит-джаза Пола Уайтмена до рока Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной формы, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо до джазовых интерпретаций хитов Beatles.
14 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
Выставка «Война: день за днем» 0+
Временная экспозиция, открытие которой приурочено ко Дню ВВС, рассказывает о вкладе Военно-воздушных сил Красной армии в победу в Великой Отечественной войне. Среди экспонатов фотографии, авиационные приборы, личные вещи и обмундирование летчиков, в том числе летный комбинезон Главного маршала авиации Константина Вершинина, уцелевшие фрагменты самолетов Як-1 и Ил-2 периода ВОВ, авиационная пушка 20-мм ШВАК, прицел коллиматорный ПАК-1.
«Конструкция творчества» 0+
Выставка посвящена профессии строителя в контексте истории и искусства. Среди экспонатов редкие плакаты и графика советских времен, живопись и работы современных художников. А в центре — масштабный «Солнечный» мост авторства архитекторов Тимура Башкаева и Кирилла Коблова, по которому можно пройти сквозь эпохи и увидеть образ строителя как творца в ретроспективе. Выставка входит в программу фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
«Новодевичий монастырь. Вехи истории» 6+
Выставка приурочена к 500-летнему юбилею основания древней православной обители. В ее пространстве разместятся интерактивные карты, аудиоинсталляции, которые создадут эффект погружения во многовековую историю монастыря. У посетителей будет возможность впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря.
С 14 августа по 4 ноября, Государственный исторический музей.
1000-летие Суздаля 0+
С 9 по 11 августа Суздаль масштабно отметит свое 1000-летие. Начнутся гулянья в пятницу на территории Музея деревянного зодчества, где выступят «Бурановские бабушки». В Музее деревянного зодчества откроется народно-хитовое подворье «НеSTARеющие традиции». В субботу будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей», где гостей, помимо дегустаций, будет ждать выступление хедлайнеров — группы «БИСквит», этно-рок-группы «Пелагея» и Димы Билана. А на Торговой площади откроется иммерсионная площадка «Суздаль в кино», где можно будет побывать на съемочных площадках фильмов, которые снимались в городе-музее. В их числе — «Андрей Рублев», «Женитьба Бальзаминова», «Финист — Ясный сокол», «Чародеи», «Царь». В воскресение гулянья в городе продолжатся. Полная программа опубликована на сайте правительства Владимирской области.
Isekai Fest 2024 12+
Фестиваль для поклонников азиатской культуры на главной сцене откроют японские барабаны коллектива Taiko Drums Oo-Nami. В программе также выступление музыкантов Jackie-O и Tanri, кавер-дэнс команды Blooms и Ани Рудневой (ex-Ранетки), комика Чермена Качмазова, встреча с актером дубляжа Александром Фильченко. Помимо этого, гостей ждут лекции, кинопоказы, мастер-класс по японской каллиграфии и облачению в кимоно и чудеса преображения косплееров.
10 и 11 августа,
CYCLING FESTIVAL & POOL PARTY 6+
На территории открытого бассейна «Лужники» пройдут сайкл-тренировки, занятия по йоге на закате, дегустация полезных коктейлей в баре HiFi-стриминга под музыкальное сопровождение DJCheepa, DJ Scream One, DJ Coda и DJ URIKO.
10 августа,
«Пикник “Афиши” 0+
Санкт-Петербург принимает эстафету у столицы, где первый с 2019 года «Пикник “Афиши” прошел в минувшие выходные и начал праздновать свое 20-летие. В музыкальной программе — LAB с Антоном Беляевым, “Дельфин”, Feduk, Найк Борзов, “Копы в огне”, Pompeya, исполнительница одного из главных хитов этого лета “Шоколадка” — певица Минаева и многие другие.
«Лаборатория Менделеева» 6+
Познавательно-культурное мероприятие Политехнического музея «Лаборатория Менделеева» пройдет на площадке «Большой аудитории» на фестивале воздухоплавательного спорта «Небо России». В программе лекции на авиационную и космическую тематики, викторины и другие активности для взрослых и детей. Проект «Большая аудитория» проходит при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
«Новое Радио ДВИЖ» 12+
Еженедельный фестиваль продолжат Elvira T, BLIZKEY, CHEPIKK, ELMAN и Коста Лакоста, а хедлайнером в этот раз станет Лолита. Общаться со зрителями, устраивать интерактивы и вручать гостям подарки будет ведущий Макс Фреш. Концерты в рамках феста будут проходить каждую пятницу до конца августа.
9 августа, 20:00, «Депо. Три вокзала».
«Окно в Европу».
9 августа в Выборге стартует 32-й кинофестиваль «Окно в Европу». Смотр будет проходить на протяжении недели. В программе также образовательные мероприятия, посвященные истории ленинградского кино, внеконкурсные секции «Год семьи», «Кино о кино», «Булгаков. Избранное», «Осенние премьеры», «Сериальная пауза», специальные показы, неформальные встречи, а также мастер-классы с именитыми кинематографистами.