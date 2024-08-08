Культурная неделя: выбор «Известий»

С 9 по 11 августа Суздаль масштабно отметит свое 1000-летие. Начнутся гулянья в пятницу на территории Музея деревянного зодчества, где выступят «Бурановские бабушки». В Музее деревянного зодчества откроется народно-хитовое подворье «НеSTARеющие традиции». В субботу будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей», где гостей, помимо дегустаций, будет ждать выступление хедлайнеров — группы «БИСквит», этно-рок-группы «Пелагея» и Димы Билана. А на Торговой площади откроется иммерсионная площадка «Суздаль в кино», где можно будет побывать на съемочных площадках фильмов, которые снимались в городе-музее. В их числе — «Андрей Рублев», «Женитьба Бальзаминова», «Финист — Ясный сокол», «Чародеи», «Царь». В воскресение гулянья в городе продолжатся. Полная программа опубликована на сайте правительства Владимирской области.