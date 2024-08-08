Сошелся клином Пересвет: мультсериал «Русские герои» делается совместно с Ираном

Создатели мультсериала «Русские супергерои» рассказали «Известиям» подробности необычного шоу. Иранская студия Sky Frame работает на российском рынке более восьми лет и делает на новый проект серьезную ставку. «Супергероев» она разрабатывает при участие бренда российской одежды и писателя Олега Роя, он выступает генеральным продюсером проекта. Эксклюзивные детали и первые эскизы — в материале «Известий».
Анимационный проект «Русские супергерои» — это современный взгляд на образы из отечественного фольклора. Всем знакомые с детства Баба-яга, Кощей Бессмертный, Конек-горбунок и Змей Горыныч предстают в новом авторском прочтении. Теперь это «святая воительница» Яга, увлеченный нанотехнологиями и алхимией Кощей, защитник природы Леший и сын Даждьбога по имени Пересвет на футуристическом мотоцикле. Среди их врагов — трикстеры, похожие на смесь краба и лицехвата из «Чужого», киборги-близнецы Мононоке Онрэ и Мононоке Икирэ, демон зла Даргона и транснациональная группа «Эклипс» под руководством коварного выходца из Югославии Гарри Фишера.
Авторы планируют сделать сразу два шоу: двухмерный мультсериал без возрастных ограничений и трехмерный с рейтингом 6+. В каждом из них будет по 52 эпизода. Также планируется выпустить серию комиксов (первые три номера уже есть в продаже), игрушки, множество мерча, от рюкзаков и пеналов до блокнотов и зарядных кабелей, и даже кулинарную книгу русских супергероев. Проект — продюсерское детище бренда молодежной одежды BY и писателя Олега Роя, работающего как для детской, так и для взрослой аудитории.
Мультфильмами копродукция с Ираном не исчерпывается. Планируются совместные съемки полнометражного фильма на студии Sky Frame, которая будет отвечать за компьютерную графику, и работа над комиксами. Полным ходом идет и взаимопроникновение культур. В мире «Русских супергероев» произошло пополнение из стран БРИКС — к китайским, африканским и бразильским воинам присоединилось два иранских персонажа.
Олег Рой раскрыл имя одного из них — это Гордафарид, героиня «Шахнаме», «Книги царей», или «Эпоса о царях», огромного поэтического произведения, написанного персидским поэтом Хакимом Абулькасимом Фердоуси Туси около 1000 года нашей эры.
— У нас во время рабочего процесса присутствуют сразу два переводчика, с английского и с русского. Но качество продукта настолько высокое, что я отказался от работы с российскими студиями ради него, — отметил Олег Рой в беседе с «Известиями».
Рой также подчеркнул, что роли российской и иранской сторон легко могут меняться в процессе работы.
— Мы отдали им образы в самом начале и «библию» героев, но у них настолько хорошие редакторы, что мы уже оттуда берем редактора себе и даже предложили Sky Frame принять участие в создании сценария. Чтобы было смешно, интересно и здорово, во все этапы работы надо интегрировать и студию Тегерана, — добавил писатель.
Он рассказал, что искал партнеров в Турции, Индии и Китае, но эти шаги «ничем не закончились, кроме дружеских связей, и только тегеранская студия отозвалась полностью».
Сама идея осовременить фольклор не нова. Достаточно вспомнить постмодернистский роман «Мифогенная любовь каст» Павла Пепперштейна, где герои русских сказок борются с персонажами зарубежных сказок во время Великой Отечественной. Или пародийную комедию Бориса Рыцарева 1986 года «На златом крыльце сидели» — там Виктор Сергачев в образе Кощея Бессмертного летал на механическом Змее Горыныче.
Но здесь несколько иная идея — создать красочный, интересный современным детям мультсериал, который уже сравнивают со «Мстителями» и называют их отечественным аналогом, но с русской идентичностью. Правда, Олег Рой подчеркивает, что «Русские супергерои» не похожи на Marvel и будут воспитывать в детях любовь к русской культуре и традиционным ценностям. Что не мешает авторам вводить в сюжет хитроумные гаджеты и вдохновляться западными комиксами.
— Советские мультфильмы в Иране всегда были популярны, и их до сих пор многие смотрят, — рассказал гендиректор студии Sky Frame Сохраб Гайрат. — Многие наши специалисты были на них воспитаны. Из современных российских мультфильмов можно назвать «Машу и медведя» — она в платочке, симпатичная и вообще безумно популярна.
Российская современная анимация представлена в Иране в количестве 10−15% от общего объема, добавил Гайрат. При этом он отметил, что надо ориентироваться не только на традиции и архаику, но и на современную детскую аудиторию: «Колдун, который не умеет пользоваться интернетом, — это скучно. Это мне и понравилось у Олега — что он смог красиво и аккуратно внедрить в современность народных героев».
В Иране запрос на кино огромный, но в прокате преобладают в основном фильмы местного производства. Выйти на этот рынок не так просто, учитывая строгие местные законы и приверженность традициям, но, например, совместный проект «Российское кино в Иране» показал, что интерес к российскому кино у зрителя есть. В 2022 году был подписан ряд соглашений, способствующих развитию связей киноиндустрии двух стран, а это значит, что кино из России на местном рынке будет больше. В том числе игрового. «Русские супергерои» — это только начало.