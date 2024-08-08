Сошелся клином Пересвет: мультсериал «Русские герои» делается совместно с Ираном

В Иране запрос на кино огромный, но в прокате преобладают в основном фильмы местного производства. Выйти на этот рынок не так просто, учитывая строгие местные законы и приверженность традициям, но, например, совместный проект «Российское кино в Иране» показал, что интерес к российскому кино у зрителя есть. В 2022 году был подписан ряд соглашений, способствующих развитию связей киноиндустрии двух стран, а это значит, что кино из России на местном рынке будет больше. В том числе игрового. «Русские супергерои» — это только начало.