Что можно и нельзя делать в Ермолаев день 8 августа, который называют Яблочник

Запрещено ходить в утренние часы по росе. Подобное может сказаться на самочувствии. Не рекомендуется есть мясо птицы. Кроме того, в Ермолаев день нельзя заниматься рукоделием. А еще женщины не ходили работать в поле. Все это могло навлечь неприятности в дом.