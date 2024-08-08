Что можно и нельзя делать в Ермолаев день 8 августа, который называют Яблочник

Православная церковь 8 августа вспоминает святого Ермолая. В народе празднуют Ермолаев день. Но у праздника существует еще одно название — Яблочник. Все дело в том, что 8 августа собирают первый урожая яблок, но есть их нельзя до Яблочного Спаса, который православные верующие будут отмечать 19 августа.
Что нельзя делать 8 августа
Запрещено ходить в утренние часы по росе. Подобное может сказаться на самочувствии. Не рекомендуется есть мясо птицы. Кроме того, в Ермолаев день нельзя заниматься рукоделием. А еще женщины не ходили работать в поле. Все это могло навлечь неприятности в дом.
Что можно делать 8 августа
По традиции, 8 августа было принято собирать первый урожай яблок. Кроме того, в названный день собирали травы. Предки верили, что они обладают целебными свойствами.
Согласно приметам, желтые листья, появившиеся на липе, говорят про раннюю осень. В том случае, если кукует кукушка, то бабье лето будет жарким, а осень наступит поздно. Большое число кусающихся мух предупреждает о скором ухудшении погоды.