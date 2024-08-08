Врио главы Курской области Смирнов: военкор ВГТРК Поддубный пришел в сознание

«Когда говорят о военкорах с большим стажем, воображение рисует огромного мужчину с суровым лицом и не менее суровым характером. Однако Поддубный еще в 2014 году, когда моя знакомая журналистка оппозиционного издания попала на Донбасс, впервые пытаясь написать что-то о войне, отнесся к ней почти по-отечески нежно, объясняя ей азы техники безопасности, прикрывая спину и просто включившись с первых же часов в помощь по эвакуации детского дома из-под обстрела в Краснодоне. Ее взгляды его не волновали, он помог коллеге по-мужски, не пытаясь ее переучить или переубедить», — поделилась журналистка Екатерина Винокурова.