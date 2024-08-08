Транспортная прокуратура проверит информацию о повышении цен на билеты из Анапы

Внимание правоохранительных органов к этой теме стало оперативной реакцией на материалы в некоторых средствах массовой информации, в которых приехавшие из других регионов страны на отдых в Анапу пожаловались на то, что они не могут уехать домой из черноморского курорта по причине отсутствия билетов на поезда дальнего следования.