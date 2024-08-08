Транспортная прокуратура проверит информацию о повышении цен на билеты из Анапы

Сотрудники Южной транспортной прокуратурой вместе с коллегами из Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начали проверку соблюдения прав пассажиров после появления серии публикаций в СМИ и соцсетях «о повышении стоимости и недостаточном количестве билетов на поезда», следующие с Черноморского побережья Кубани.
«Кассы на железнодорожных вокзалах и станциях работают в штатном режиме», — говорится в информации, опубликованной в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
В Южной транспортной прокуратуре заявили, что по итогам проведенных проверок будет рассмотрен вопрос «о необходимости принятия мер реагирования».
Внимание правоохранительных органов к этой теме стало оперативной реакцией на материалы в некоторых средствах массовой информации, в которых приехавшие из других регионов страны на отдых в Анапу пожаловались на то, что они не могут уехать домой из черноморского курорта по причине отсутствия билетов на поезда дальнего следования.
Кроме того, появились сообщения, будто туристам предлагают купить билеты до Москвы (причем с пересадкой) по 70 тысяч рублей.
Теперь в этой ситуации разбирается надзорное ведомство.