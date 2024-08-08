Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 августа 2024 года

В западных, северо-западных районах ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. В Чунском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах осадков выпадет больше, чем по территории остальной области. Там пройдут сильные и очень сильные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов, а при облачно погоде лишь до +23. В отдельных частях Приангарья могут начаться грозы.