Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 августа 2024 года

Переменная область и до +28 ожидается в Иркутске 8 августа. Ночью и утром может пройти небольшой дождик. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер не будет превышать 4−9 м/с, а в позднее время суток градусник термометра опустится до +14 градусов.
В западных, северо-западных районах ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. В Чунском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах осадков выпадет больше, чем по территории остальной области. Там пройдут сильные и очень сильные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов, а при облачно погоде лишь до +23. В отдельных частях Приангарья могут начаться грозы.
В области ветер северо-западный, с переходами на юго-западный и юго-восточный до 5−10 м/с. Местами могут быть порывы до 14 метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что художники расписывают фасады жилых домов в Иркутске.