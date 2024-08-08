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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 августа 2024 года

Небольшой дождик и +28 ожидается в Иркутске 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

Переменная область и до +28 ожидается в Иркутске 8 августа. Ночью и утром может пройти небольшой дождик. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер не будет превышать 4−9 м/с, а в позднее время суток градусник термометра опустится до +14 градусов.

В западных, северо-западных районах ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. В Чунском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах осадков выпадет больше, чем по территории остальной области. Там пройдут сильные и очень сильные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов, а при облачно погоде лишь до +23. В отдельных частях Приангарья могут начаться грозы.

В области ветер северо-западный, с переходами на юго-западный и юго-восточный до 5−10 м/с. Местами могут быть порывы до 14 метров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что художники расписывают фасады жилых домов в Иркутске.