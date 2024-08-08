С бойцом СВО простились в Эхирит-Булагатском районе

Юрий Имеев из Эхирит-Булагатского района погиб во время выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Мужчина подписал контракт в феврале 2024 года и служил наводчиком оператора. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.