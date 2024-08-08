С бойцом СВО простились в Эхирит-Булагатском районе

Юрий Имеев из Эхирит-Булагатского района погиб во время выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Мужчина подписал контракт в феврале 2024 года и служил наводчиком оператора. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— После окончания Хабаровской школы, учился в Усть-Ордынском СПТУ. Получив специальность водителя, начал трудовую деятельность в родном совхозе. Затем отслужил в рядах Российской армии, — рассказал Геннадий Осодоев.
Юрий родился 20 апреля 1976 года, долгое время работал строителем. После подписания контракта, встал на защиту родины. Проявил смелость, мужественность и отвагу.
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