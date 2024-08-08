Надежный застройщик — Компания «Промстрой»

Компания «Промстрой» — один из крупнейших застройщиков Кемеровской области, который осуществляет комплексное развитие территорий и занимается точечной застройкой в Кемерове и Новокузнецке. Компания создает жилую и коммерческую недвижимость, административные здания, а самое главное — социальную инфраструктуру.
Многолетний опыт и современные технологии позволяют Компании «Промстрой» возводить актуальные, комфортные и безопасные объекты, что подтверждается множеством региональных и общероссийских наград. Объем введенных в эксплуатацию жилых и нежилых площадей за 65 лет деятельности компании уже превысил 2,5 миллиона квадратных метров.
Так, в Кемерове продолжается развитие масштабного проекта — жилого района «Лесная Поляна». Десятки тысяч горожан уже оценили по достоинству жизнь в этом живописном месте, где таежный пейзаж сочетается с городским комфортом и необходимой инфраструктурой. Недавно, в начале лета 2024 года, в «Лесной Поляне» ввели в эксплуатацию 150-квартирный дом No10 жилого комплекса «Солнечный бульвар». К началу осени в ряды новых, уже готовых к заселению домов в этом ЖК добавятся корпуса таунхаусов и многоэтажный дом на 150 квартир.
Одновременно с жилым районом Лесная Поляна компания «Промстрой» продолжает благоустраивать пешеходный бульвар между домами жилого комплекса «Панорама». Два его дома были сданы в конце 2023 года, и еще два семнадцатиэтажных дома планируются к вводу осенью 2025-го. Отличительная черта «Панорамы» — квартиры с видом на Томь и транспортная доступность: отсюда можно быстро добраться в любую часть города. Жилой комплекс расположен между двух оживленных городских магистралей — проспектов Октябрьского и Притомского, вблизи от новых спортивных комплексов, новой набережной и Московской площади.
В стадии завершения — строительство двух домов жилого комплекса «Сити — Парк». Уже в августе-сентябре 2024 года они увеличат жилой фонд города Кемерово на 23,5 тысячи квадратных метров. На этой площадке сегодня возводятся дома NoNo 5, 8, 9 и 10.
Новым опытом в этом году стал для компании проект ЖК «Новоильинка» в Новокузнецке. В существующую инфраструктуру Новоильинского района с лыжной базой, ледовой ареной, физкультурно-оздоровительным комплексом, детскими садами и школами впишется новый жилой комплекс комфорт-класса. Его жители смогут оценить все преимущества бетонно-монолитной технологии строительства домов с теплыми фасадами. Важную роль при выборе удобного жилья играет то, что Компания «Промстрой» предоставляет возможность свободной планировки и объединения квартир для создания площади и пространства, отвечающих потребностям любой семьи. Кроме того, гарантией комфортной и спокойной жизни будут качественные инженерные системы и продуманное благоустройство жилого комплекса.
Адрес:
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
8 (3842) 77−33−33.
www.kps42.ru.
Портфель уже реализованных проектов компании, кроме хорошо известных кемеровчанам бизнес-центров «Маяк», «Доминант» и других офисных зданий, в прошлом году пополнило здание региональной инспекции ФНС России. А осенью 2024-го будет сдан еще один объект государственной важности — здание прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса.
Олег Юрьевич Козырев, президент Компании «Промстрой»:
— В августе мы отмечаем праздник — День строителя. В связи с этим хочется отметить: в каждом из наших проектов виден труд большого коллектива, который своей работой каждый день приближает тот момент, когда в окнах новых домов зажжётся свет. Жилые комплексы и другие объекты, которые мы строим, — предмет нашей профессиональной гордости. На ближайшие годы перед нами стоят не менее важные и сложные задачи в области строительства, и мы с ними уверенно справимся! Пусть наш город растет, развивается и становится более удобным для жизни.
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ ПРОМСТРОЙ-РП.
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