Надежный застройщик — Компания «Промстрой»

— В августе мы отмечаем праздник — День строителя. В связи с этим хочется отметить: в каждом из наших проектов виден труд большого коллектива, который своей работой каждый день приближает тот момент, когда в окнах новых домов зажжётся свет. Жилые комплексы и другие объекты, которые мы строим, — предмет нашей профессиональной гордости. На ближайшие годы перед нами стоят не менее важные и сложные задачи в области строительства, и мы с ними уверенно справимся! Пусть наш город растет, развивается и становится более удобным для жизни.