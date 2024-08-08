49-летний работник ЖКХ отправил мошенникам более 1,5 млн в Братске

В отдел полиции № 4 в Братске обратился 49-летний работник сферы ЖКХ. Он рассказал, что три недели назад с ним в мессенджере связался незнакомый мужчина, который представился работником полиции. Об этом КП-Иркутск сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Братское».
Мошенник заявил пострадавшему, что сейчас на предприятии, где работает мужчина, проводится проверка на предмет утечки личных данных работников и их использование в целях получения кредитов. По его версии, деньги якобы переводились на счет запрещенной в России организации. Мошенник проявил чудеса убеждения и заставил мужчину не рассказывать о проверке никому из своих коллег.
— Спустя время потерпевшему позвонила лжеинспектор, которая сообщила, что от его имени злоумышленники оформили кредит на 2,5 млн рублей, а чтобы его аннулировать, потребовала взять заем и перевести денежные средства на «специальный» счет для временного хранения и дальнейшего погашения финансовых обязательств, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Житель Братска согласился с данным условием и оформил в банке кредит на 1,5 миллиона рублей, при этом добавил от себя еще 95 тысяч. После этого отправил все средства на указанный счет. К удивлению мужчины, на следующий день кредит не был аннулирован. Он решил переговорить с коллегой. Тут то он и узнал, что, оказывается, никакой проверки не было. Сейчас по данному делу завели уголовное дело по статье 159.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферистка из Черемхово подменяла настоящие деньги пенсионеров на фальшивые.