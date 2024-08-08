49-летний работник ЖКХ отправил мошенникам более 1,5 млн в Братске

Житель Братска согласился с данным условием и оформил в банке кредит на 1,5 миллиона рублей, при этом добавил от себя еще 95 тысяч. После этого отправил все средства на указанный счет. К удивлению мужчины, на следующий день кредит не был аннулирован. Он решил переговорить с коллегой. Тут то он и узнал, что, оказывается, никакой проверки не было. Сейчас по данному делу завели уголовное дело по статье 159.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).