12 автобусов сняли с маршрутов в Хабаровске

Ранее прокуратура Индустриального района совместно с городской ГАИ проверила, как соблюдается законодательство при пассажирских перевозках. Нарушения нашлись на 12 автобусах, которые курсируют по маршрутам № 56 и № 56−1. У транспортных средств не работали сигналы торможения, спидометр и габаритные огни, а обзор водителей был ограничен из-за посторонних предметов в салоне.