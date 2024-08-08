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12 автобусов сняли с маршрутов в Хабаровске

Транспортные средства перевозили пассажиров с нарушениями.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске вывели с маршрутов 12 неисправных автобусов. Транспортные средства проходят ремонт, а ответственные лица наказаны, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Ранее прокуратура Индустриального района совместно с городской ГАИ проверила, как соблюдается законодательство при пассажирских перевозках. Нарушения нашлись на 12 автобусах, которые курсируют по маршрутам № 56 и № 56−1. У транспортных средств не работали сигналы торможения, спидометр и габаритные огни, а обзор водителей был ограничен из-за посторонних предметов в салоне.

«По представлениям прокуратуры эксплуатация транспортных средств немедленно прекращена, организован их ремонт», — отметили в надзорном ведомстве.

Ответственных лиц, которые выпустили на рейсы неисправные автобусы, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. Им придётся заплатить штрафы на сумму 15 тысяч рублей.