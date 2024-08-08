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Под Новосибирском животные взаперти страдают от голода и грязи

В Новосибирской области животные взаперти страдают от голода и антисанитарных условий.

Источник: Очевидцы

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница города Бердска. Она рассказала, что в августе стала свидетелем ужасной сцены в соседнем доме.

Последние месяцы женщину, как и многих ее соседей, беспокоили неприятный запах и мухи.

В беседе с журналистом жительница Новосибирска рассказала, что в течение последних двух лет дом на улице Искитимской приходил в запустение вместе с хозяйством. С тех пор, как умер хозяин Юрий, его гражданская жена не проявляла интереса к поддержанию порядка.

Сейчас дом Юрия утопает в высокой траве и зарослях кустарников. А в хозяйственных постройках можно услышать жалобное мычание голодных животных, брошенных на произвол судьбы.

сельское хозяйство