Под Новосибирском животные взаперти страдают от голода и грязи

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница города Бердска. Она рассказала, что в августе стала свидетелем ужасной сцены в соседнем доме.
Последние месяцы женщину, как и многих ее соседей, беспокоили неприятный запах и мухи.
В беседе с журналистом жительница Новосибирска рассказала, что в течение последних двух лет дом на улице Искитимской приходил в запустение вместе с хозяйством. С тех пор, как умер хозяин Юрий, его гражданская жена не проявляла интереса к поддержанию порядка.
Сейчас дом Юрия утопает в высокой траве и зарослях кустарников. А в хозяйственных постройках можно услышать жалобное мычание голодных животных, брошенных на произвол судьбы.