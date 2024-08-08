Под Новосибирском животные взаперти страдают от голода и грязи

В беседе с журналистом жительница Новосибирска рассказала, что в течение последних двух лет дом на улице Искитимской приходил в запустение вместе с хозяйством. С тех пор, как умер хозяин Юрий, его гражданская жена не проявляла интереса к поддержанию порядка.