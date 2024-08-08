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Какие ПДД чаще всего нарушают в Новосибирской области, рассказали сотрудники ГАИ

Сотрудники ГАИ рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушали в Новосибирской области в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

С начала 2024 года от числа всех совершенных правонарушений, которые зафиксированы с помощью камер, 96% связаны с нарушением правил дорожного движения. В 2023 году за аналогичный период таких нарушений было выявлено 93%.

В основном нарушаются следующие правила: превышение установленной на участке скорости, нарушение правил пользования ремнями безопасности, проезд на красный сигнал светофора. Об этом пишет издание РБК Новосибирск, которому удалось получить информацию от сотрудников ГАИ.

Напомним, что с начала 2024 года произошло более 1 000 ДТП, в которых погибло почти 100 человек, а 1313 — пострадали.

Ранее МК в Новосибирске писал, что новосибирские самокатчики стали в три раза чаще сбивать пешеходов в 2024 году.

ГИБДД