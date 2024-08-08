Урожай побило градом: абайские фермеры заявили, что не могут выплачивать кредиты

«Спелые арбузы ни на что не годятся. Нет смысла их собирать. Их никто не купит. Только скотину остается запустить. Я бросил это дело. Прошу помочь с покрытием кредита, потому что нам нечем платить. Все испорчено», — жалуется фермер Алмас Садуакасов.