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Урожай побило градом: абайские фермеры заявили, что не могут выплачивать кредиты

Фермеры области Абай просят отсрочку по кредитам — по их словам, сгнил весь урожай. Аграрии весной потратили займы на высадку бахчевых, передает сайт телеканала КТК.

Источник: КТК

Небывалый град обрушился на село Шолпан две недели назад. Побитые арбузы и дыни начали гнить прямо на поле. Сами фермеры планировали только сейчас приступать к сбору урожая.

«Спелые арбузы ни на что не годятся. Нет смысла их собирать. Их никто не купит. Только скотину остается запустить. Я бросил это дело. Прошу помочь с покрытием кредита, потому что нам нечем платить. Все испорчено», — жалуется фермер Алмас Садуакасов.

Сообщается, что весной сельчане взяли кредиты и высадили десятки гектаров бахчевых. Град уничтожил все усилия, труды и прибыль — крестьяне обратились с просьбой об отсрочке. Отмечается, по закону незастрахованным полям никакой компенсации не положено.

«Данные обращения будут рассмотрены и даны ответы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сегодня закон не предусматривает возмещения части ущерба, причиненного хозяйствам. Сейчас мы ведем переговоры с банком по поводу отсрочки на год. Тоже ждем ответа», — начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Урджарского района Ерзат Болатов.

сельское хозяйство