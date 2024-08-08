«Эскадру» обвинили в мошенничестве с землей на Академгородке во Владивостоке

Прокуратура завели уголовное дело на застройщика ООО СЗ «Приморский», входящего в состав «Эскадра Инжиниринг». Специалисты обвинили компанию в махинации с землей: права собственности на участок на Академгородке в дальневосточной столице получили по подложным документам, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным прокуратуры, земельный участок площадью 0,2 Га по адресу Мусорского, 4, стал принадлежать физлицу в 2017 году. Однако право собственности получено на основании поддельных архивных документов. Несколько раз землю отчуждали, пока она наконец не оказалась в собственности ООО СЗ «Приморский». Примечательно, что на соседнем участке строится ЖК «Прибрежный».
Застройщиком выступает ГК «Эскадра». И пусть формально земля со строительной компанией не связана, но принадлежность подрядчика к «Эскадра Инжиниринг» насторожила специалистов.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Прокуратура предъявила СЗ «Приморский» иск о признании сделок недействительными, а также потребовала вернуть землю в муниципальную собственность.
Результаты и расследование дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее «КП» писала об обрушении металлических конструкций потолка в водном комплексе «Акватория». Он также принадлежит ГК «Эскадра».