«Эскадру» обвинили в мошенничестве с землей на Академгородке во Владивостоке

Согласно данным прокуратуры, земельный участок площадью 0,2 Га по адресу Мусорского, 4, стал принадлежать физлицу в 2017 году. Однако право собственности получено на основании поддельных архивных документов. Несколько раз землю отчуждали, пока она наконец не оказалась в собственности ООО СЗ «Приморский». Примечательно, что на соседнем участке строится ЖК «Прибрежный».