В Новосибирске женщине заплатили 100 ₽ компенсации за медленный YouTube

Женщина пользуется услугами провайдера с момента его появления в доме, отметила, что хотя скорость интернета никогда не была идеальной, конкуренции в многоквартирном доме не было, и она продолжала оставаться с ним. Однако в августе 2024 года женщина столкнулась с серьезной проблемой: видеоролики на YouTube не загружались вовсе.