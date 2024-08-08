В Новосибирске женщине заплатили 100 ₽ компенсации за медленный YouTube

В Новосибирске женщина добилась компенсации от провайдера за неудовлетворительное качество связи, которое не позволяло ей пользоваться видеохостингом YouTube.
Женщина пользуется услугами провайдера с момента его появления в доме, отметила, что хотя скорость интернета никогда не была идеальной, конкуренции в многоквартирном доме не было, и она продолжала оставаться с ним. Однако в августе 2024 года женщина столкнулась с серьезной проблемой: видеоролики на YouTube не загружались вовсе.
После трех звонков в службу поддержки, первый из которых завершился скандалом, сибирячка узнала, что провайдер не может решить проблему с медленной загрузкой контента. В ходе последующих разговоров ей предложили лишь скидку на тариф.
«Я заявила, что если проблема не будет решена, то уйду к другому провайдеру», — рассказала она в беседе с Сибкрай.ru. В результате, после подачи заявления о переходе, ей предложили компенсацию в размере 100 рублей на счет.
Тем не менее, оператор предупредил женщину, что даже при смене провайдера проблемы с YouTube могут остаться.