Новосибирцы останутся без единовременной выплаты к 1 сентября

Однако, по данным Отделения СФР по Новосибирской области, в этом году подобных выплат не предусмотрено. Ответ на запрос журналистов издания «Atas.info» подтвердил, что в планах ведомства на 1 сентября нет отдельных выплат, в том числе и единовременных.