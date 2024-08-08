Новосибирцы останутся без единовременной выплаты к 1 сентября

С приближением нового учебного года новосибирцы интересуются, смогут ли они получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, аналогичную той, что действовала в период пандемии.
Однако, по данным Отделения СФР по Новосибирской области, в этом году подобных выплат не предусмотрено. Ответ на запрос журналистов издания «Atas.info» подтвердил, что в планах ведомства на 1 сентября нет отдельных выплат, в том числе и единовременных.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 100 рублей заплатил провайдер жительнице Новосибирска за медленный YouTube.