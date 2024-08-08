Посадка и высадка пассажиров речного транспорта изменится в Хабаровске

В Хабаровске с 9 августа изменится порядок посадки и высадки пассажиров речного транспорта. По сообщению управления промышленности, транспорта и связи города, ожидается подъем уровня воды в реке Амур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Повышение уровня воды приведет к затоплению прибрежных зон причалов №№ 3 и 4.
«Пассажиры будут садиться и высаживаться на остановке “Прибрежная”. Однако отправление теплоходов по маршрутам останется неизменным и будет происходить по расписанию Речного вокзала», — рассказали в администрации города.
Оперативную информацию можно получить у диспетчера по телефону