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Посадка и высадка пассажиров речного транспорта изменится в Хабаровске

Ожидается затопление береговой зоны.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске с 9 августа изменится порядок посадки и высадки пассажиров речного транспорта. По сообщению управления промышленности, транспорта и связи города, ожидается подъем уровня воды в реке Амур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Повышение уровня воды приведет к затоплению прибрежных зон причалов №№ 3 и 4.

«Пассажиры будут садиться и высаживаться на остановке “Прибрежная”. Однако отправление теплоходов по маршрутам останется неизменным и будет происходить по расписанию Речного вокзала», — рассказали в администрации города.

Оперативную информацию можно получить у диспетчера по телефону 8 924 310−61−39.