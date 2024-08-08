В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт, запланированные в Вене на 8, 9 и 10 августа, были отменены из-за угрозы теракта. Такую информацию распространила газета Der Standard, ссылаясь на организаторов.
По их словам, официальные лица подтвердили информацию о планируемом теракте на стадионе «Эрнст Хаппель», где планировалось выступление певицы.
«У нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности», — отметили организаторы. На каждом из концертов Тейлор Свифт ожидалось до 65 тысяч зрителей.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал в соцсети Х отмену концертов разочарованием для всех фанатов, передает ТАСС.
При этом он отметил, что ситуация вокруг возможного теракта в Вене «была очень серьезной». По его словам, угрозы удалось выявить благодаря сотрудничеству с зарубежными службами.
Ранее сообщалось, что концерт Тейлор Свифт, состоявшийся в июле в швейцарском Цюрихе, спровоцировал сейсмические колебания в альпийской стране. По словам ученых, колебания, вызванные зрителями концерта, были видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона «Летцигрунд».