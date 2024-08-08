Ремонт девяти дворов завершают в Свердловском округе Иркутска

Девять дворов в Свердловском округе практически готовы к сдаче после ремонта. Территории обновили в микрорайоне Первомайский, 2−3, 8, 39, 62, в микрорайоне Университетский, 102, 106, на 2-ой Железнодорожной, 3, на Касьянова, 20 и на Чайковского, 16/1. Все работы выполнены по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.