Ремонт девяти дворов завершают в Свердловском округе Иркутска

Девять дворов в Свердловском округе практически готовы к сдаче после ремонта. Территории обновили в микрорайоне Первомайский, 2−3, 8, 39, 62, в микрорайоне Университетский, 102, 106, на 2-ой Железнодорожной, 3, на Касьянова, 20 и на Чайковского, 16/1. Все работы выполнены по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Благодаря программе проводят минимальный перечень работ. Там заасфальтировали проезды и тротуары, обрезали деревья, озеленили территорию, сформировали газоны и установили малые архитектурные формы. По всем адресам работы выполнены уже более чем на 95%.
— В текущем году подобные ремонты запланированы в 25 дворах. При этом на Лермонтова, 77 обновление придомового пространства уже завершено, еще по 15 адресам работы находятся на разных стадиях. Список территорий формируется по заявкам депутатов городской думы при активном участии жителей. Они же участвуют в проектировании, контролируют реализацию. Помимо этого, качество проверяют специалисты строительного надзора, — рассказал глава Свердловского округа Антон Медко,
Кроме того в Свердловском округе Иркутска проходит ремонт дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершили все работы на Пушкина, 13. Сейчас занимают улицами Безбокова, 3, Помяловского, 9, 13, Гоголя, 104, а также микрорайоном Юбилейным, 29.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Глазковской библиотеке Иркутска завершили ремонт.