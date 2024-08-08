Хабаровчанам станет труднее попасть в Японию

Паром, курсирующий между Владивостоком и городами Сакаиминато (Япония) и Донгхэ (Южная Корея) меняет свой маршрут. Сегодня, 8 августа, он в последний раз совершит переход между тремя странами, далее он прекратит курсировать в Японию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня паром «Eastern Dream» отправится в Японию из Владивостока в последний раз, потом это сообщение будет закрыто на неопределенный срок. Судно будет ходить только между Владивостоком и Донгхэ, — рассказали в одной из туристических компаний Владивостока.
Теперь из Хабаровска в Японию можно попасть только авиационным транспортом через третью страну. Бизнесмены и туристы обоих государств используют перелеты через Харбин и Пекин — это наиболее оптимальный вариант как по цене, так и по времени.