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Хабаровчанам станет труднее попасть в Японию

Паром Владивосток — Сакаиминато снялся с линии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Паром, курсирующий между Владивостоком и городами Сакаиминато (Япония) и Донгхэ (Южная Корея) меняет свой маршрут. Сегодня, 8 августа, он в последний раз совершит переход между тремя странами, далее он прекратит курсировать в Японию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Сегодня паром «Eastern Dream» отправится в Японию из Владивостока в последний раз, потом это сообщение будет закрыто на неопределенный срок. Судно будет ходить только между Владивостоком и Донгхэ, — рассказали в одной из туристических компаний Владивостока.

Теперь из Хабаровска в Японию можно попасть только авиационным транспортом через третью страну. Бизнесмены и туристы обоих государств используют перелеты через Харбин и Пекин — это наиболее оптимальный вариант как по цене, так и по времени.

туризм и отдых