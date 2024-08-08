МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Хабаровском крае

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков, кратковременные дожди с переходом в ливни ожидаются в четверг, 8 августа в южных и центральных районах. Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка сложится в Ванинском, Советско-Гаванском районах и в районе имени Лазо.