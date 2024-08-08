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МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Хабаровском крае

Ухудшение погоды прогнозируется в южных и центральных районах.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае ожидаются интенсивные ливни, которые могут привести к паводкам локального характера. Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков, кратковременные дожди с переходом в ливни ожидаются в четверг, 8 августа в южных и центральных районах. Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка сложится в Ванинском, Советско-Гаванском районах и в районе имени Лазо.

«В связи с ухудшением погоды повышается риск ДТП, возможны нарушения в работе всех видов транспорта. Могут возникнуть кратковременные подтопления подворий и низких мест в населённых пунктах», — отметили в МЧС.

Спасатели посоветовали водителям тщательно соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дороге в период непогоды. Туристическим группам рекомендовано переждать непогоду в населённых пунктах или на турбазах, а также воздержаться от выхода и выезда в природную среду.

МЧС