Хабаровчане могут сообщить о бездомных собаках круглосуточно

В Хабаровске продолжается работа по отлову бездомных животных. В мае в краевой столице была организована горячая линия для заявок от жителей, которые сообщают о безнадзорных собаках. По полученным заявкам животные вылавливаются и помещаются в приюты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".