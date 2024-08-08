Хабаровчане могут сообщить о бездомных собаках круглосуточно

В Хабаровске продолжается работа по отлову бездомных животных. В мае в краевой столице была организована горячая линия для заявок от жителей, которые сообщают о безнадзорных собаках. По полученным заявкам животные вылавливаются и помещаются в приюты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Все сообщения аккумулируются и автоматически распределяются по районам. После этого информация передается в специализированную организацию, которая выезжает по указанным адресам, отлавливает бездомных собак и размещает их в приюте. Там проводятся необходимые процедуры: прививки, стерилизация и чипирование», — рассказал начальник отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ Андрей Гайфулин.
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