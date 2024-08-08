Новый мощный шторм MARIA может захватить Приморье — варианты развития событий

В четверг, 8 августа, в 5 часов утра после длительного перерыва в Филиппинском море образовался тропический шторм MARIA, став пятым штормом 2024 года. Как он повлияет на Приморье и какова вероятность, что он затронет регион и принесет с собой мощные дожди, рассказывает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
По данным меторологов, вихрь сейчас находится в районе с координатами 25,7° с. ш. и 142,6° в. д., медленно двигаясь на восток-северо-восток. Давление в центре шторма составляет 996 гПа, максимальная скорость ветра достигает 20 м/с.
Прогноз на ближайшие дни
В пятницу, 9 августа, шторм продолжит двигаться на восток-северо-восток, углубляясь, а затем начнет смещаться на север, проходя восточнее Японии. В дальнейшем он может повернуть на северо-запад и выйти в Японское море.
Варианты траектории
С учетом длительности прогноза, возможны различные траектории движения тайфуна:
Первый вариант: В ночь на воскресенье шторм развернется на северо-запад, в понедельник обрушится на центральную часть о. Хонсю и во вторник окажется над южной частью Японского моря, направляясь к Корейскому полуострову. В этом случае влияние на Приморский край будет минимальным.
Второй вариант: Тайфун повернет на северо-запад позже, в ночь на понедельник, выйдет в Японское море значительно севернее и пойдет к приморскому побережью. Это наиболее неблагоприятный сценарий для Приморья, так как вихрь может оказаться у юго-восточного побережья края, вызвав интенсивные дожди.
Ожидания и мониторинг
Из-за большой заблаговременности однозначно определить траекторию тайфуна пока невозможно. Примгидромет проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации, и прогнозы будут уточняться по мере поступления новых данных.