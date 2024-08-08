Новый мощный шторм MARIA может захватить Приморье — варианты развития событий

В четверг, 8 августа, в 5 часов утра после длительного перерыва в Филиппинском море образовался тропический шторм MARIA, став пятым штормом 2024 года. Как он повлияет на Приморье и какова вероятность, что он затронет регион и принесет с собой мощные дожди, рассказывает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.