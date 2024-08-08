В Роспотребнадзоре назвали напитки, которые не утоляют жажду

Люди очень часто потребляют недостаточное количество воды. Дело в том, что мозг не всегда отличает жажду от голода, поэтому может хотеться больше есть. Важно соблюдать питьевой режим — держать бутылку возле себя в течение дня, по чуть-чуть пить из нее.
Однако кофе и чай не подойдут. Они не могут полностью восполнить потребность в жидкости. Поэтому злоупотреблять ими не стоит, рекомендуется выпивать не более 2 чашек в день. Также не стоит добавлять в эти напитки много сахара.
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