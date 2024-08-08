В Новосибирске завершилось строительство самого проблемного долгостроя

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в Новосибирске завершилось строительство двух последних долгостроев микрорайона «Закаменский».
Строительство микрорайона началось в 2008 году компанией «Неоград-Инвест». Однако в 2014 году компания обанкротилась, оставив после себя недостроенные дома № 11, № 12 и № 13.
В 2020 году строительством занялся «Фонд развития территорий». Благодаря финансированию из областного и федерального бюджетов, общая сумма которого составила около 2,4 миллиарда рублей, строительство дома № 12 завершилось 31 марта прошлого года. Таким образом, 377 дольщиков смогли наконец получить свои долгожданные квартиры.
В настоящее время уже завершены строительство домов № 13 и № 11. Таким образом, квартиры получат 491 дольщик.
Напомним, что в Новосибирске суд обязал снести 20-летний долгострой на Урицкого.