В Новосибирске завершилось строительство самого проблемного долгостроя

В 2020 году строительством занялся «Фонд развития территорий». Благодаря финансированию из областного и федерального бюджетов, общая сумма которого составила около 2,4 миллиарда рублей, строительство дома № 12 завершилось 31 марта прошлого года. Таким образом, 377 дольщиков смогли наконец получить свои долгожданные квартиры.