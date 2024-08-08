Грозы и дожди: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на ближайшие 3 дня

В ближайшие три дня Новосибирская область столкнется с ухудшением погодных условий. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют дожди и грозы с 8 по 10 августа, а также заметное похолодание.
8 августа, в четверг, по региону ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры опустятся до +13… +18 градусов, а в северо-западной части области — до +7… +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20… +25 градусов, ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.
В Новосибирске осадков будет немного, однако в первой половине ночи и во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +14… +16 градусов, а днем поднимется до +23… +25 градусов.
9 августа, в пятницу, к региону подойдет циклон, что приведет к усилению дождей и гроз. Ночью температура упадет до +8… +13 градусов, днем поднимется до +19… +24 градусов. Ветер сменится на северо-западный с порывами до 15 м/с.
10 августа, в субботу, погода продолжит ухудшаться: местами пройдут сильные дожди и грозы. Ночные температуры опустятся до +7… +12 градусов, а днем поднимутся до +17… +22 градусов. Ветер будет северным с порывами до 15 м/с.
Синоптики отмечают, что температура в области будет постепенно понижаться из-за захода холодного фронта.