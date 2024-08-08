Грозы и дожди: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на ближайшие 3 дня

8 августа, в четверг, по региону ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры опустятся до +13… +18 градусов, а в северо-западной части области — до +7… +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20… +25 градусов, ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.