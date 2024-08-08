Незаконно установленные гаражи и павильоны сносят во Владивостоке

Стоит отметить, прежде чем снести незаконно установленный объект, специалисты пытаются найти собственника, оставляют предупреждение о необходимости освободить муниципальную землю. Если же человек долгое время игнорирует законные требования, гаражи, павильоны и другие конструкции демонтируют и вывозят на спецплощадку для временного хранения. Если владелец объявляется, ему необходимо предъявить документы, подтверждающие право владения, а еще придется раскошелиться за перевозку и услуги по хранению, а также оплатить штраф. Так что лучше до подобного не доводить.