Незаконно установленные гаражи и павильоны сносят во Владивостоке

Сотрудники муниципальной службы Владивостока в ежедневном режиме занимаются мониторингом незаконно установленных объектов. Речь о гаражах, торговых павильонах, нежилых строениях и пристройках, рекламных и других конструкциях. Работы проводятся в разных районах городах.
По сообщению пресс-службы администрации, торговые павильоны, установленные без разрешений, на этой неделе демонтировали на проспекте 100-летия Владивостока, 103, Окатовой, 12, и Лермонтова, 64. С Баляева, 18, вывезли незаконный гараж, а с Пологой, 72, — металлический контейнер. Работы продолжатся сегодня.
Стоит отметить, прежде чем снести незаконно установленный объект, специалисты пытаются найти собственника, оставляют предупреждение о необходимости освободить муниципальную землю. Если же человек долгое время игнорирует законные требования, гаражи, павильоны и другие конструкции демонтируют и вывозят на спецплощадку для временного хранения. Если владелец объявляется, ему необходимо предъявить документы, подтверждающие право владения, а еще придется раскошелиться за перевозку и услуги по хранению, а также оплатить штраф. Так что лучше до подобного не доводить.
С начала года с улиц дальневосточной столицы вывезли почти 300 незаконно установленных объектов и более 100 рекламных конструкций.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», администрация города также вправе вывозить брошенные во дворах машины, которые стоят долгое время и мешают проезду. Нововведение поможет ускорить расчистку улиц.