Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в первом осеннем месяце будет в пределах нормы. Также как и количество осадков.
Отметим, что среднемесячная температура в сентябре в Омске составляет +10,6 градуса, а месячная сумма осадков — 29 мм. Это почти в два раза меньше, чем в августе (56 мм), и даже меньше, чем в октябре (33 мм).
Но вот на севере Омской области, в Таре, месячная сумма осадков составляет уже 45 мм.
Напомним, что по прогнозам август в Омской области может оказаться теплее обычного.