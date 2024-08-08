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Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области

Погода в Омской области в сентябре по предварительным прогнозам не преподнесёт никаких сюрпризов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 84% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в первом осеннем месяце будет в пределах нормы. Также как и количество осадков.

Отметим, что среднемесячная температура в сентябре в Омске составляет +10,6 градуса, а месячная сумма осадков — 29 мм. Это почти в два раза меньше, чем в августе (56 мм), и даже меньше, чем в октябре (33 мм).

Но вот на севере Омской области, в Таре, месячная сумма осадков составляет уже 45 мм.

Напомним, что по прогнозам август в Омской области может оказаться теплее обычного.