В Хабаровске ещё один вуз объявил о донаборе на бюджет

В Хабаровске ещё один крупный вуз объявил о дополнительном наборе абитуриентов на бюджетные места. Дальневосточный государственный университет путей сообщения готов принять ещё свыше 150 студентов на обучение нескольким востребованным на рынке труда специальностям. Как накануне сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ранее о донаборе на инженерно-строительные направления за счёт государства заявили в Тихоокеанском госуниверситете.
— В этом году приёмная кампания в нашем вузе прошла очень успешно. Принято на обучение свыше двух тысяч студентов. Однако государство открывает дополнительные места обучения на самые востребованные специальности. Поэтому открывается дополнительный набор по программам бакалавриата и специалитета по 19 направлениям. Это больше 150 бюджетных мест, — рассказали в пресс-службе ДВГУПС.
Вуз готов принять абитуриентов, которые успешно сдали ЕГЭ, или уже получили среднее профессиональное образование. Подать документы можно будет с 15 августа через платформу «Госуслуги», а также напрямую в приёмную комиссию по адресу Хабаровск, ул. Серышева, 47 с 9:00 до 18:00 по будням, в субботу с 9:00 до 13:00. Справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (4212) 407−391, +7 (4212) 407−396.
СПРАВКА:
Наиболее востребованные специальности, на которые есть свободные бюджетные места в ДВГУПС:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи: Защищенные системы и сети связи;
Технология транспортных процессов: Инновационные и цифровые технологии транспортно-логистических процессов;
Эксплуатация железных дорог: Магистральный транспорт;
Эксплуатация железных дорог: Транспортный бизнес и логистика;
Системы обеспечения движения поездов: Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте;
Системы обеспечения движения поездов: Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта.