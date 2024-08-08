В Хабаровске ещё один вуз объявил о донаборе на бюджет

Вуз готов принять абитуриентов, которые успешно сдали ЕГЭ, или уже получили среднее профессиональное образование. Подать документы можно будет с 15 августа через платформу «Госуслуги», а также напрямую в приёмную комиссию по адресу Хабаровск, ул. Серышева, 47 с 9:00 до 18:00 по будням, в субботу с 9:00 до 13:00. Справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (4212) 407−391, +7 (4212) 407−396.