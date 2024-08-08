В Приморье увеличили размер выплат для пострадавших из-за паводков жителей

Для приморцев из населенных пунктов, входящих в границы режима ЧС регионального характера, увеличат размер выплат. В зависимости от ущерба жители могут рассчитывать на поддержку в 15, 75 или 150 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор края Олег Кожемяко.
Пострадавшие во время ЧС могут получить:
15 тысяч рублей на человека при подтоплении дома на 10 и более сантиметров или при повреждении фундамента, стен, полов, крыши помещения. Раньше за это полагалось 10 тысяч рублей;
75 тысяч рублей вместо 50 тысяч — при частной утрате или при повреждении имущества первой необходимости без возможности восстановления;
150 тысяч рублей вместо 100 тысяч — при полной утрате имущества первой необходимости.
В правительстве напомнили, что по каждой из этих выплат сроки обращения составляют два месяца с даты введения ЧС регионального характера.
Приморцы также могут обратиться за помощью, если был причинен вред здоровью: при легких травмах полагается выплата в размере 300 тысяч рублей, при средней или тяжелой степени — 600 тысяч рублей. Заявление необходимо подать в течение года.
Если из-за ЧС погиб родственники, то в качестве единовременного пособия полагается выплата в размере 1,5 миллиона рублей. Заявление также можно подать в течение года.
Есть несколько вариантов, куда обратиться за получением материальной поддержки: портал «Госуслуги», местная администрация или МФЦ. При написании заявления с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и банковские реквизиты.
Напомним, что во время недавнего дождя Дальнереченск вновь принял на себя основной удар стихии, в микрорайоне Мясокомбинат прорвало дамбу, из-за чего была объявлена эвакуация. А минувшим днем, 7 августа, непогода превратила Владивосток в город водопадов.