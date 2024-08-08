Объем транспортировки нефти по ВСТО-2 превысил 400 миллионов тонн

Для дальнейшего повышения эксплуатационной надежности нефтетранспортной магистрали «Транснефть — Дальний Восток» реализует несколько проектов по развитию инфраструктуры нефтепровода. В декабре 2023 года компания ввела в промышленную эксплуатацию два новых высокотехнологичных резервуара объемом 50 тысяч кубометров каждый в Хабаровском крае. Особенность конструкций — плавающая крыша, которая поднимается и опускается в зависимости от уровня наполнения нефтью. Такая технология позволяет минимизировать испарение углеводородов и предотвратить выброс паров в атмосферу, что делает процесс эксплуатации оборудования и транспортировки сырья наиболее экологичным и безопасным. Аналогичные объекты в этом году введут в строй в Приморском крае. ВСТО-2 является одной из самых высокотехнологичных нефтетранспортных систем в России. Здесь были внедрены передовые разработки. Среди них такие программно-аппаратные комплексы, как единая система управления, система обнаружения утечек и контроля активности. Эти технологические решения позволяют автоматизировать производственный процесс и минимизировать энергозатраты при перекачке нефти.